Министерство труда и социальной защиты населения РК опровергло недостоверную информацию, распространяемую в социальных сетях и СМИ, о якобы автоматическом назначении социальной помощи всем гражданам, подавшим заявку, передает BAQ.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что социальная помощь является адресной мерой поддержки и предоставляется исключительно гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при условии соответствия установленным критериям нуждаемости.

«Подача заявления через портал eGov является лишь способом обращения за помощью и не гарантирует её автоматического назначения», — отметили в Минтруда.

Назначение помощи осуществляется на основании действующего законодательства и решений маслихатов, с документальным подтверждением соответствия установленным требованиям. Перечень категорий получателей, условия предоставления и список необходимых документов утверждаются отдельно в каждом регионе и публикуются на официальных сайтах местных исполнительных органов.

Ведомство призвало граждан доверять только официальной информации и не поддаваться на недостоверные сообщения в сети.