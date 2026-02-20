Социальная помощь не назначается автоматически — Минтруда опровергло фейк
Ведомство опубликовало официальное разъяснение для казахстанцев.
Министерство труда и социальной защиты населения РК опровергло недостоверную информацию, распространяемую в социальных сетях и СМИ, о якобы автоматическом назначении социальной помощи всем гражданам, подавшим заявку, передает BAQ.KZ.
В ведомстве подчеркнули, что социальная помощь является адресной мерой поддержки и предоставляется исключительно гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при условии соответствия установленным критериям нуждаемости.
«Подача заявления через портал eGov является лишь способом обращения за помощью и не гарантирует её автоматического назначения», — отметили в Минтруда.
Назначение помощи осуществляется на основании действующего законодательства и решений маслихатов, с документальным подтверждением соответствия установленным требованиям. Перечень категорий получателей, условия предоставления и список необходимых документов утверждаются отдельно в каждом регионе и публикуются на официальных сайтах местных исполнительных органов.
Ведомство призвало граждан доверять только официальной информации и не поддаваться на недостоверные сообщения в сети.
