В Казахстане готовятся серьезные изменения в системе социальной поддержки населения. Речь идет не о полном отказе от помощи, а о пересмотре принципов ее назначения — с акцентом на адресность, справедливость и реальную нуждаемость. Подробнее читайте в обзорном материале BAQ.KZ.

Реформа реализуется в рамках поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 8 сентября 2025 года, и предполагает внедрение единого социального стандарта оказания государственной поддержки.

В чем суть нового подхода

Как пояснили в министерстве, в настоящее время совместно с другими госорганами ведется системная работа по формированию единого социального стандарта. Его ключевая особенность — применение скоринговой модели, которая позволит объективно оценивать социально-экономическую устойчивость и уязвимость домохозяйств.

"При предоставлении государственной поддержки будут учитываться как материальные, так и нематериальные показатели: уровень доходов, наличие скрытых доходов, иждивенческая нагрузка, способность к самореализации и трудоустройству", — отметили в ведомстве.

Иными словами, социальная помощь станет более адресной: поддержку будут получать те, кто действительно в ней нуждается, а не все формально подходящие под категорию.

Какие проблемы выявлены в действующей системе

В ходе анализа действующих мер социальной поддержки министерство выявило ряд системных проблем:

• дублирование социальных выплат и пособий;

• низкий уровень цифровизации и автоматизации процессов;

• значительная разница между регионами по видам и размерам социальной помощи;

• предоставление дополнительных региональных выплат без учета принципа нуждаемости.

Сегодня местные исполнительные органы по решению маслихатов могут самостоятельно устанавливать дополнительные меры поддержки. Однако, как отмечают в министерстве, такие выплаты часто не опираются на реальные социально-экономические показатели семей.

В результате в одних регионах действует 1–3 вида социальной помощи, а в других — до 20–25 различных выплат, что формирует ощущение социальной несправедливости и неравенства среди населения.

Статистика: сколько государство тратит на соцподдержку

По открытым данным прошлых лет, в Казахстане:

• более 4,5 млн человек получают различные виды социальной помощи;

• совокупные расходы на социальную сферу превышают 5 трлн тенге в год, что составляет около 40% всех расходов республиканского бюджета;

• адресная социальная помощь (АСП) охватывает около 300–350 тыс. семей, однако доля тех, кто получает выплаты при наличии неучтенных доходов, по оценкам экспертов, может достигать 10–15%.

Именно эти перекосы и стали основанием для пересмотра всей системы.

Что будет сокращено

В министерстве подчеркивают: речь идет не о массовом урезании выплат, а об исключении неэффективных и дублирующих мер поддержки.

"При формировании единого социального стандарта планируется поэтапное исключение мер, которые не показывают социальной эффективности или повторяют друг друга", — сообщили в Департаменте социальной помощи.

Ожидается, что это позволит перераспределить ресурсы в пользу действительно уязвимых категорий граждан — многодетных семей, людей с инвалидностью, одиноких пожилых и семей с низким уровнем дохода.

Что это даст в итоге

Внедрение единого социального стандарта должно:

• сократить региональные дисбалансы;

• повысить прозрачность системы соцподдержки;

• снизить нагрузку на бюджет за счет устранения нецелевых выплат;

• укрепить доверие общества к институту государственной помощи.

Предстоящая "фильтрация" социальной помощи — это попытка перейти от формального распределения выплат к умной, адресной и справедливой системе поддержки. Несмотря на опасения граждан, реформа направлена не на экономию любой ценой, а на повышение эффективности социальной политики. Однако успех нововведений будет напрямую зависеть от корректности скоринговой модели, прозрачности критериев и качества цифровых решений, которые лягут в основу новой системы.