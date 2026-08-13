Социальная справедливость и равные возможности: в Астане прошел форум-конгресс «Социальный Казахстан»

КНПК обсудила вопросы социальной справедливости, труда, образования, здравоохранения, социальной защиты и равных возможностей. В Астане прошел I форум-конгресс «Социальный Казахстан», организованный Народной партией Казахстана, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Встреча прошла в формате открытого экспертного диалога. Основное внимание участники уделили вопросам, связанным с человеком и качеством его жизни.

Участники обсудили социальную справедливость, достойный труд, развитие экономики и технологий, образование, здравоохранение, социальную защиту и равные возможности.

Модератором конгресса выступил председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов.

«Социализм – единственный путь, направленный на обеспечение равных возможностей и повышение благосостояния большинства населения. Капитализм себя исчерпал», – заявил Нурсултан Шоканов.

Он также прокомментировал высказывание представителей капиталистической партии о том, что «чем больше будет Кунанбаев, тем больше в нашей стране будет Абаев».

«Сегодня мы читаем произведения Абая, а не считаем богатство Кунанбая», – отметил председатель партии.

На форуме специалисты из разных сфер поделились своим видением построения современного социального государства и развития казахстанского социализма в XXI веке.

Руководитель животноводческого хозяйства «Береке» Жанибек Кенжебаев рассказал о повседневных проблемах агропромышленного комплекса. Эксперт по гендерному равенству Айгерим Кусайынкызы затронула проблему «стеклянного потолка», с которым сталкиваются женщины.

Эксперт по вопросам инклюзии Рауана Сагадиева подняла вопрос создания доступной и безбарьерной среды для людей с инвалидностью.

Руководитель фонда «Коргау-Астана» Анна Рыль разъяснила законодательные нормы, касающиеся защиты от семейно-бытового насилия. Учитель казахского языка и литературы Дмитрий Ромащенко выступил с докладом о школьном образовании как одном из наиболее эффективных социальных лифтов в обществе.

По итогам конгресса Народная партия Казахстана подписала ряд меморандумов и представила манифест казахстанского социализма.

Макпал Жумашова

Макпал Жумашова

Макпал Жумашова