Социальная справедливость и равные возможности: в Астане прошел форум-конгресс «Социальный Казахстан»
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КНПК обсудила вопросы социальной справедливости, труда, образования, здравоохранения, социальной защиты и равных возможностей. В Астане прошел I форум-конгресс «Социальный Казахстан», организованный Народной партией Казахстана, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Встреча прошла в формате открытого экспертного диалога. Основное внимание участники уделили вопросам, связанным с человеком и качеством его жизни.
Участники обсудили социальную справедливость, достойный труд, развитие экономики и технологий, образование, здравоохранение, социальную защиту и равные возможности.
Модератором конгресса выступил председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов.
«Социализм – единственный путь, направленный на обеспечение равных возможностей и повышение благосостояния большинства населения. Капитализм себя исчерпал», – заявил Нурсултан Шоканов.
Он также прокомментировал высказывание представителей капиталистической партии о том, что «чем больше будет Кунанбаев, тем больше в нашей стране будет Абаев».
«Сегодня мы читаем произведения Абая, а не считаем богатство Кунанбая», – отметил председатель партии.
На форуме специалисты из разных сфер поделились своим видением построения современного социального государства и развития казахстанского социализма в XXI веке.
Руководитель животноводческого хозяйства «Береке» Жанибек Кенжебаев рассказал о повседневных проблемах агропромышленного комплекса. Эксперт по гендерному равенству Айгерим Кусайынкызы затронула проблему «стеклянного потолка», с которым сталкиваются женщины.
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Руководитель фонда «Коргау-Астана» Анна Рыль разъяснила законодательные нормы, касающиеся защиты от семейно-бытового насилия. Учитель казахского языка и литературы Дмитрий Ромащенко выступил с докладом о школьном образовании как одном из наиболее эффективных социальных лифтов в обществе.
По итогам конгресса Народная партия Казахстана подписала ряд меморандумов и представила манифест казахстанского социализма.
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