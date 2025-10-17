По итогам девяти месяцев 2025 года социальная политика Казахстана демонстрирует системное усиление поддержки граждан – от пенсионеров и семей с детьми до людей с инвалидностью и безработных. Правительство акцентирует внимание на адресности выплат, цифровизации соцуслуг и повышении уровня жизни. Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор ключевых показателей и тенденций в сфере социальной защиты населения.

Пенсии: рост выше инфляции

На 1 октября 2025 года в Казахстане насчитывается 2,5 миллиона пенсионеров. С начала года размер солидарных пенсий увеличен на 8,5%, что на 2% выше уровня инфляции. В 2026 году запланировано очередное повышение – на 10%.

Минимальный совокупный размер пенсии (с учетом базовой) составил 95 131 тенге, максимальный – 213 046 тенге, а средняя пенсия достигла 179 327 тенге. На пенсионные выплаты в 2025 году направлено 4,2 триллиона тенге, в следующем году финансирование вырастет до 4,9 триллиона тенге.

Накопительная пенсионная система

Общий объем пенсионных накоплений превысил 24,6 триллиона тенге. Более 3,6 миллиона заявок на сумму 5,1 миллиарда тенге одобрено для улучшения жилищных условий и лечения.

Кроме того, 69 тысяч пенсионеров уже воспользовались правом на изъятие собственных накоплений – общая сумма составила 135 миллиарда тенге.

Система охватывает 65% работающего населения, что подтверждает её устойчивость.

Социальное страхование: выплаты растут

С начала года социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличены на 6,5%.

Активы Государственного фонда социального страхования достигли 1,02 триллиона тенге.

Выплаты получили 1,2 миллиона человек на сумму 714 миллиарда тенге.

Поддержка семей, материнства и детства

В 2025 году пособия семьям с детьми также выросли на 6,5%. Общие расходы на поддержку материнства и детства превысили 843,5 миллиарда тенге, что на 13,2% больше, чем в 2024 году.

Пособия получили 1,3 миллиона человек, включая:

при рождении ребенка – 46,5 миллиарда тенге;

по уходу за ребенком до 1,5 лет – 32,7 миллиарда тенге;

многодетным семьям – 391,1 миллиарда тенге;

награжденным матерям – 58,7 миллиарда тенге;

усыновителям и опекунам детей с инвалидностью – 77,4 миллиарда тенге.

Адресная помощь и инклюзия

Адресную социальную помощь получили 274,4 тысяч человек на сумму 26,2 миллиарда тенге. Более 10 тысяч из них были вовлечены в активные меры занятости.

В 2025 году пособия по инвалидности увеличены на 6,5%.

Социальной поддержкой по инвалидности охвачено 743,9 тысяч человек. Средний размер пособия составил 78 267 тенге, а общий объем выплат – 525,5 миллиарда тенге.

Принята Концепция инклюзивной политики на 2025-2030 годы, в рамках которой адаптировано 56% объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Социальные услуги и реабилитация

С 2025 года введено лицензирование социальных услуг.

В стране действует 588 организаций, включая 145 НПО, обслуживающих 93 тысяч человек.

Ведется строительство 12 реабилитационных центров для людей с инвалидностью, уже функционируют центры в семи городах – Шымкент, Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Тараз, Костанай и Актобе.

Цифровизация социальной поддержки

Ключевое направление реформ – переход к единой цифровой платформе мер господдержки, основанной на критериях нуждаемости.

Методика делит семьи на 6 категорий – от крайне нуждающихся до обеспеченных.

Пилотный проект реализуется в Шымкенте и Карагандинской области, цель – сделать помощь максимально адресной.

Заработная плата и занятость

Средняя номинальная зарплата во II квартале 2025 года достигла 448 620 тенге (+11,3%).

Минимальная заработная плата с 2024 года – 85 000 тенге, что улучшило положение 1,8 миллиона работников.

Занятое население составляет 9,3 миллиона человек, уровень безработицы – 4,6%.

С начала года трудоустроено 616 тысяч человек, из них 278 тысяч – молодежь.

Более 365 тысяч человек прошли обучение и переквалификацию, а 9 тысяч получили гранты на запуск бизнеса.

Реализуются цифровые решения:

через платформу "Навигатор инновационных проектов" ведется мониторинг 1 517 инвестиционных проектов на сумму 77,3 трлн тенге, предусматривающих создание более 200 тыс. рабочих мест. На 1 октября 2025 года в 359 проектах создано 1 207 рабочих мест; для профориентации молодежи и студентов реализуются проекты "Компас карьеры" и "Производственная практика" — более 5,6 тыс. работодателей разместили 30 045 вакансий, заключено около 4 тыс. договоров со студентами ТиПО и 1,6 тыс. с вузами; на платформе Enbek.kz создан раздел "Мои летние каникулы", где подростки с 14 лет могут получить первый трудовой опыт и навыки цифрового трудоустройства.

Безопасность труда и новые стандарты

Число пострадавших на производстве снизилось на 5,3%.

На 3 262 предприятиях внедрены стандарты безопасности, созданы 18,5 тысяч производственных советов.

Работают цифровые инструменты мониторинга: Карта трудовых рисков, Карта предприятий, система "Рабочее место профсоюза".

В июне прошел форум "Трудящийся – гордость страны", где премьер-министр вручил государственные награды рабочим и ветеранам труда.

Социальная политика 2025 года направлена на устойчивое повышение уровня жизни и защиту уязвимых групп. Повышение пенсий, рост зарплат, цифровизация и адресность мер господдержки – ключевые векторы реформ. Казахстан переходит от универсальных выплат к индивидуальному подходу, укрепляя принцип: помощь – тем, кто действительно нуждается.