Цены на социально значимые продовольственные товары по итогам августа снизились на 0,2%. При этом с начала года рост цен остается значительно ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Министерство национальной экономики, по итогам последней недели августа индекс цен на СЗПТ составил 100%. С начала года показатель достиг 101,4%, тогда как за аналогичный период 2025 года он составлял 107,9%.

Таким образом, темпы роста цен на социально значимые продукты с начала года более чем в пять раз ниже прошлогоднего уровня.

Новый урожай сдерживает рост цен

На текущую динамику влияет сезонное поступление нового урожая. В частности, снижение стоимости овощей способствует сдерживанию общего индекса и компенсирует рост цен по отдельным категориям продуктов.

Положительная динамика наблюдается и в продовольственной инфляции. В годовом выражении она снизилась с 13,5% в декабре 2025 года до 10,1% по итогам июля 2026 года.

В регионах проверяют цепочки поставок

Работа по стабилизации цен не ограничивается сезонным фактором. Основное внимание уделяется издержкам, которые формируют конечную стоимость продуктов, включая количество посредников, условия работы рынков, транспортные расходы и отпускные цены производителей.

По поручению заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина в регионах проводится обследование продовольственных рынков.

Специалисты анализируют цепочки поставок, условия аренды и формирование конечной цены. Отдельно изучается вопрос наличия необоснованных посреднических звеньев.

Сколько продуктов перевезли по льготному тарифу

Для снижения транспортных расходов действует льготный тариф на железнодорожные перевозки продовольственной продукции.

На сегодняшний день этой мерой воспользовались более 50 компаний, объем перевезенных грузов составил около 38 тыс. тонн.

Производителям снизили тариф на электроэнергию

Продолжается работа и с отечественными производителями социально значимых продуктов.

Для них предусмотрено снижение тарифа на электроэнергию на 20%. При этом предоставление поддержки связано со встречными обязательствами производителей по сдерживанию отпускных цен.

Как изменят работу стабилизационных фондов

Также пересматривается механизм функционирования стабилизационных фондов. Акцент планируется сместить с простого закупа продукции и освоения выделенных средств на оценку конкретного результата – того, как принятые меры влияют на конечную цену товара.

Механизмы стабилизации будут применяться адресно с учетом ситуации по конкретному виду продукции и в конкретном регионе.

Кроме того, планируется усилить прослеживаемость движения продовольственных товаров и контроль эффективности средств, направляемых через социально-предпринимательские корпорации.

До конца года работа будет сосредоточена на сохранении текущей динамики, обеспечении достаточного предложения продовольствия и недопущении необоснованного роста цен на социально значимые продукты.