Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства Галымжаном Койшыбаевым приняла участие во Втором Всемирном саммите по социальному развитию, который прошёл в столице Катара, Дохе, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В мероприятии участвовали 180 представителей высокого уровня, включая главы государств и правительств, министров, представителей международных организаций, а также представители академических и деловых кругов и неправительственных организаций. Основная цель саммита заключалась в обсуждении глобальных социальных проблем и выработке стратегий по обеспечению инклюзивного экономического роста, укреплению мер социальной устойчивости и достижению целей устойчивого развития ООН.

В своём выступлении на пленарном заседании Галымжан Койшыбаев подчеркнул, что социальное развитие является фундаментом устойчивого и справедливого мира. Он отметил, что под руководством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в стране реализуется широкий спектр реформ, направленных на повышение благосостояния граждан, обеспечение равных возможностей и укрепление социальной справедливости. Особое внимание в выступлении было уделено приоритетам страны в области инноваций и цифровизации, которые способствуют экономическому росту и повышению качества жизни населения.

На полях саммита состоялись двусторонние переговоры с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. Стороны обсудили стратегическое партнерство Казахстана и Катара, реализацию совместных инвестиционных проектов в энергетике и телекоммуникациях, а также выполнение договоренностей, достигнутых во время визита Президента Токаева в Катар в феврале 2024 года.

Галымжан Койшыбаев провёл также встречу с министром связи и информационных технологий Катара Мухаммедом бен Али Аль-Манайи, где обсуждались перспективы сотрудничества в сфере цифровизации, телекоммуникационной инфраструктуры и электронного правительства. Катарской стороне были представлены проекты Казахстана в области искусственного интеллекта, по итогам обсуждения было принято решение о расширении взаимодействия в данном направлении.

Кроме того, глава казахстанской делегации провёл переговоры с председателем компании Power International Holding Муатазом Аль-Хаятом, где обсудили текущие проекты холдинга в Казахстане и возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. Участие в саммите позволило Казахстану подтвердить приверженность принципам Устава ООН, международному сотрудничеству и построению будущего на основе социальной справедливости и человеческого достоинства.