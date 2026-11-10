Социальные гарантии и личная ответственность: на какую помощь могут рассчитывать казахстанцы

Пенсии, пособия, адресная социальная помощь и выплаты при потере работы – в Казахстане действует несколько механизмов государственной поддержки. Одни выплаты положены гражданам независимо от их доходов, другие назначаются только после оценки материального положения. Кому государство обязано помогать, какие условия необходимо выполнить и почему в социальной поддержке могут отказать – разбирался корреспондент BAQ.KZ.

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил вопрос пересмотра социальной политики. Глава государства обратил внимание на распространение иждивенческих настроений и необходимость более эффективного распределения бюджетных средств. По его словам, государственная поддержка должна прежде всего доходить до тех, кто действительно в ней нуждается.

При этом Президент отметил- новые подходы вызывают опасения у граждан, поэтому изменения необходимо проводить с учетом реального положения населения.

«В этом чувствительном вопросе нельзя перегибать палку. Любая реформа должна быть продуманной, выверенной, учитывать реальное положение людей», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил Правительству разработать предложения по совершенствованию социальной политики. Новые механизмы поддержки и цифровые системы, согласно Посланию, должны сначала проходить тестирование и внедряться поэтапно.

На этом фоне возникает вопрос: какая помощь гарантирована казахстанцам законом, а какие выплаты зависят от уровня доходов и выполнения определенных требований?

Что государство гарантирует каждому гражданину

Основные социальные обязательства государства закреплены в Конституции Казахстана, принятой на референдуме 15 марта 2026 года и вступившей в силу 1 июля.

Согласно статье 31 Основного закона, гражданам гарантируются минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, болезни, инвалидности, потере кормильца и другим законным основаниям.

Конституция закрепляет право граждан на охрану здоровья и получение предусмотренной законом медицинской помощи, не оплачиваемой ими, а также гарантирует бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях.

Наличие конституционных гарантий не означает, что каждый гражданин автоматически имеет право на любую социальную выплату. Конкретные условия, размеры пособий и категории получателей устанавливаются законодательством.

Основной документ, который регулирует эти вопросы- Социальный кодекс Республики Казахстан. Он определяет механизмы поддержки пенсионеров, семей с детьми, лиц с инвалидностью, безработных и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Кому положены государственные пособия

В Казахстане предусмотрены выплаты, для назначения которых не требуется подтверждать уровень доходов.

Например, единовременное пособие при рождении ребенка предоставляется независимо от того, работали родители до его рождения или нет.

В 2026 году размер выплаты составляет:

164 350 теңге – на первого, второго и третьего ребенка;

272 475 теңге – на четвертого и последующих детей.

Отдельная мера поддержки предусмотрена для многодетных семей. Право на ежемесячное пособие имеют семьи с четырьмя и более совместно проживающими детьми. При этом учитываются не только несовершеннолетние, но и студенты очной формы обучения до 23 лет при соблюдении установленных законом условий.

В 2026 году размеры ежемесячного пособия составляют:

Четверо детей – 69 330 теңге.

Пятеро детей – 86 673 теңге.

Шестеро детей – 104 017 теңге.

Семеро детей – 121 360 теңге.

Восемь и более детей – по 17 300 теңге на каждого ребенка.

Эти выплаты предоставляются независимо от совокупного дохода семьи. Государство также выплачивает пособие по уходу за ребенком до полутора лет родителям, которые не участвуют в системе обязательного социального страхования.

Для родителей, за которых производились социальные отчисления, действует другой механизм – выплаты из Государственного фонда соц.страхования. Их размер зависит от дохода, учитываемого при расчете выплаты, и установленных законодательством ограничений.

Следовательно, пособия при рождении ребенка, выплаты многодетным семьям и адресная социальная помощь имеют разные основания назначения. Высокий доход семьи сам по себе не причина для отказа в тех пособиях, которые не зависят от материального положения.

Кто может рассчитывать на адресную социальную помощь

В отличие от ряда государственных пособий, адресная социальная помощь (АСП) предназначена для малообеспеченных граждан и семей.

Главное условие ее назначения – среднедушевой доход, не превышающий установленную черту бедности.

С 2025 года черта бедности для назначения АСП определяется на уровне 35% медианного дохода населения, но не ниже 70% регионального прожиточного минимума. Поэтому размер порога может различаться в зависимости от региона.

При определении права на помощь учитываются доходы всех членов семьи за расчетный период. В частности, в совокупный доход могут включаться заработная плата, социальные выплаты, алименты, доходы от предпринимательства и личного подсобного хозяйства в соответствии с установленными правилами.

Также проводится оценка материального положения семьи, в том числе с использованием сведений государственных информационных систем и результатов обследования участковой комиссии.

Как рассчитывается АСП?

Предположим, семья состоит из пяти человек, а ее общий ежемесячный доход составляет 150 тысяч теңге. В таком случае на каждого члена семьи приходится по 30 тысяч теңге.

Если условная черта бедности в регионе составляет 45 тысяч теңге, разница будет равна 15 тысячам теңге на человека.

Следовательно, расчетная сумма АСП для этой семьи составит 75 тысяч теңге в месяц.

Этот пример показывает принцип расчета. Фактический размер помощи определяется индивидуально после проверки сведений о семье и соблюдения других предусмотренных законодательством условий.

Кроме того, семьям, получающим АСП, предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте от одного года до шести лет включительно.

В 2026 году ее размер составляет 1,5 МРП, или 6 487 теңге на ребенка.

Право на АСП имеют граждане Казахстана, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны, при соблюдении установленных требований.

Почему одним помогают без условий, а другим предлагают работу

Адресная социальная помощь в Казахстане подразделяется на безусловную и обусловленную.

Безусловная помощь предназначена для малообеспеченных граждан и семей, которые по объективным причинам не могут участвовать в программах занятости. К ним относятся определенные категории нетрудоспособных граждан, а также семьи, не имеющие трудоспособных членов, с учетом предусмотренных законом условий.

Обусловленная помощь предоставляется малообеспеченным трудоспособным гражданам и семьям, в составе которых имеются трудоспособные лица, на которых распространяются требования участия в мерах содействия занятости.

Такая поддержка предполагает не только денежные выплаты, но и помощь в поиске работы.

В зависимости от ситуации человеку могут предложить трудоустройство, профессиональное обучение, переподготовку или другие государственные меры поддержки занятости.

При назначении обусловленной помощи заключается социальный контракт. В нем закрепляются обязательства получателя, а также мероприятия, направленные на трудоустройство и социальную адаптацию.

Таким образом, государство предусматривает разные подходы к гражданам, которые объективно не могут работать, и к тем, кто способен самостоятельно зарабатывать при наличии соответствующих возможностей.

При этом обязанности по участию в программах занятости устанавливаются с учетом исключений и обстоятельств, предусмотренных Социальным кодексом.

В каких случаях могут отказать в социальной помощи

Право на государственную поддержку защищено законом, однако для назначения конкретных выплат необходимо соответствовать установленным требованиям.

В соответствии с правилами назначения АСП основанием для отказа могут стать:

Превышение среднедушевого дохода семьи над установленной чертой бедности.

Отказ заявителя от обследования материального положения участковой комиссией.

Заключение участковой комиссии об отсутствии нуждаемости по результатам обследования.

Отказ трудоспособного члена семьи, на которого распространяются соответствующие требования, от участия в мерах содействия занятости.

Расторжение ранее заключенного социального контракта или неисполнение предусмотренных им обязательств по вине получателя.

Предоставление заведомо ложной информации или недостоверных документов для назначения помощи.

По отдельным основаниям законодательством предусмотрен шестимесячный период, в течение которого семья не может претендовать на назначение АСП.

В частности, при отказе трудоспособного члена семьи от участия в мерах содействия занятости такое ограничение действует в течение шести месяцев со дня отказа.

При расторжении социального контракта или неисполнении его условий по вине получателя учитывается шестимесячный период, предшествующий обращению за помощью.

В случае предоставления заведомо ложной информации или недостоверных документов также предусмотрено шестимесячное ограничение со дня их представления.

При этом необходимо различать отказ в АСП и прекращение других социальных выплат.

Если семья утратила право на адресную помощь, это не означает автоматической отмены пособия при рождении ребенка, выплаты многодетной семье или других пособий, назначаемых по самостоятельным законным основаниям.

Каждый вид социальной поддержки регулируется отдельными условиями и требованиями.

Где проходит граница между социальной защитой и личной ответственностью

Действующая система социальной поддержки предусматривает несколько механизмов помощи населению. Одни выплаты предоставляются при наступлении предусмотренных законом обстоятельств, другие зависят от доходов семьи, третьи связаны с участием граждан в системе обязательного социального страхования.

Государство гарантирует поддержку гражданам в предусмотренных законом случаях, а адресные механизмы дополнительно учитывают материальное положение семьи и, при наличии трудоспособных членов, их участие в мерах занятости.

Именно такое разграничение позволяет одновременно сохранять социальные гарантии для нуждающихся и создавать условия для того, чтобы трудоспособные граждане могли обеспечивать себя самостоятельно.