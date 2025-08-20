С начала 2025 года в Казахстане выплаты государственными пособиями многодетным семьям и награжденным матерям охватывают более 856 тысяч человек, а общая сумма выплат составила 354,5 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Многодетные семьи, в которых воспитываются 4 и более детей, получили пособия на сумму 308,9 млрд тенге, что составляет основную долю выплат. Награжденные матери, в свою очередь, получили 45,6 млрд тенге. Пособия для многодетных семей варьируются в зависимости от количества детей: с четырьмя детьми сумма выплат составляет 63 030 тенге, с пятью – 78 798 тенге, а семьи с восемью и более детьми получают по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Кроме того, размер пособий для награжденных матерей также зависит от награды. Матери, получившие подвеску "Күміс алқа", получают 25 165 тенге, а награжденные "Алтын алқа" или орденами "Материнская слава" — 29 097 тенге.

С начала года в Казахстане также произошел рост выплат: все государственные социальные пособия семьям с детьми были увеличены на 6,5%, что стало важной поддержкой для семей, воспитывающих детей. В июле 2025 года пособия охватили 846,1 тыс. человек, а на выплаты было направлено 49,7 млрд тенге.