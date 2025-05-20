По состоянию на 1 мая 2025 года более 180,9 тысяч казахстанцев получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования по случаю потери работы. Из них 112,8 тысяч граждан были назначены выплаты именно в этом году. Общая сумма выплат составила 41 миллиард тенге, передает BAQ.KZ

Согласно действующему законодательству, уволенные работники могут получать социальные выплаты сроком от одного до шести месяцев. Размер выплат зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца и составляет до 45% от потерянного дохода.

Для получения выплаты необходимо зарегистрироваться на портале eGov.kz в разделе "Трудоустройство и занятость", выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу" и оформить заявку онлайн с электронной цифровой подписью (ЭЦП). В течение одного дня карьерный центр по месту жительства предложит доступные вакансии. Если работа не будет найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно присваивается статус безработного.

Также оформить регистрацию можно через Электронную биржу труда (enbek.kz). После регистрации система МТСЗН направляет SMS с предложением согласия на назначение выплаты. При согласии на SMS-вопрос выплату назначат автоматически.

Напомним, что социальные выплаты из ГФСС предоставляются вне зависимости от причины увольнения и направлены на поддержку граждан в период поиска новой работы.