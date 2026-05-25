Социальный бизнес Алматы сможет получить гранты до 5 млн тенге

В Алматы продолжается реализация мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, передает BAQ.kz.

Программы финансирования и поддержки предпринимателей реализуются городским управлением предпринимательства и инвестиций совместно с Фонд развития предпринимательства "Даму".

Какие программы доступны бизнесу

Сейчас предпринимателям Алматы доступны сразу несколько программ льготного финансирования.

Одна из них - программа Jana Business, ориентированная на начинающих и действующих предпринимателей. Максимальная сумма финансирования по ней составляет до 500 млн тенге при ставке 12,6% годовых.

Также действует программа "Өрлеу 2026", направленная на развитие малого и среднего бизнеса и повышение доступности финансирования. В рамках этой программы предприниматели могут получить кредиты до 7 млрд тенге.

Для поддержки регионального предпринимательства продолжает работать программа "Іскер Аймақ". Она предусматривает финансирование приоритетных проектов на сумму до 200 млн тенге со сроком субсидирования до трех лет.

Как помогают предпринимателям с залогом

Дополнительно через Фонд развития предпринимательства "Даму" доступны гарантийные инструменты.

Они позволяют предпринимателям получить недостающий залог для оформления кредитов в банках второго уровня.

Механизмы гарантирования предусмотрены как для проектов стоимостью до 7 млрд тенге, так и для более крупных бизнес-инициатив.

Поддержка социального бизнеса

В Алматы также продолжается работа по включению предпринимателей в Реестр субъектов социального предпринимательства.

Компании, вошедшие в реестр, могут претендовать на дополнительные меры государственной поддержки, включая государственные гранты до 5 млн тенге.

Подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса, работающие в сфере решения социальных задач, поддержки социально уязвимых категорий населения и повышения качества жизни граждан.

В управлении предпринимательства отмечают, что реализация программ направлена на создание благоприятного делового климата, развитие устойчивого бизнеса и поддержку социально ориентированных проектов в городе.