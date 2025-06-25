Социальный эксперимент в Семее: кто встал на защиту женщины?
В Семее проверили реакцию прохожих на насилие.
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В Семее прошёл социальный эксперимент, организованный Департаментом полиции области Абай совместно с общественной организацией СОЦ.КЗ, чтобы привлечь внимание к проблеме бытового насилия, передает BAQ.KZ.
На улицах города парень демонстрировал агрессию по отношению к девушке, громко умоляющей о помощи. Сцена была постановочной: её разыграли актёры — но прохожие об этом не знали.
Цель — выяснить, вмешаются ли очевидцы в ситуацию, угрожающую жизни и безопасности другого человека.
Реакции оказались разными:
- кто-то проходил мимо, делая вид, что не слышит;
- а кто-то решительно вмешивался, защищая девушку.
Организаторы подчеркнули, что данный эксперимент станет частью профилактической кампании, направленной на формирование общественной нетерпимости к насилию.
"Оставаться в стороне — значит мириться с насилием. Одна ваша реакция может спасти чью-то жизнь", — говорится в итоговом заявлении.
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