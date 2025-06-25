  • 25 Июня, 03:17
  • BAIGENEWS

Социальный эксперимент в Семее: кто встал на защиту женщины?

В Семее проверили реакцию прохожих на насилие.

Сегодня, 01:46
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 01:46
Сегодня, 01:46
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Фото: Кадр видео

В Семее прошёл социальный эксперимент, организованный Департаментом полиции области Абай совместно с общественной организацией СОЦ.КЗ, чтобы привлечь внимание к проблеме бытового насилия, передает BAQ.KZ.

На улицах города парень демонстрировал агрессию по отношению к девушке, громко умоляющей о помощи. Сцена была постановочной: её разыграли актёры — но прохожие об этом не знали.

Цель — выяснить, вмешаются ли очевидцы в ситуацию, угрожающую жизни и безопасности другого человека.

Реакции оказались разными:

  • кто-то проходил мимо, делая вид, что не слышит;
  • а кто-то решительно вмешивался, защищая девушку.

Организаторы подчеркнули, что данный эксперимент станет частью профилактической кампании, направленной на формирование общественной нетерпимости к насилию.

"Оставаться в стороне — значит мириться с насилием. Одна ваша реакция может спасти чью-то жизнь", — говорится в итоговом заявлении.

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