В Семее прошёл социальный эксперимент, организованный Департаментом полиции области Абай совместно с общественной организацией СОЦ.КЗ, чтобы привлечь внимание к проблеме бытового насилия, передает BAQ.KZ.

На улицах города парень демонстрировал агрессию по отношению к девушке, громко умоляющей о помощи. Сцена была постановочной: её разыграли актёры — но прохожие об этом не знали.

Цель — выяснить, вмешаются ли очевидцы в ситуацию, угрожающую жизни и безопасности другого человека.

Реакции оказались разными:

кто-то проходил мимо, делая вид, что не слышит;

а кто-то решительно вмешивался, защищая девушку.

Организаторы подчеркнули, что данный эксперимент станет частью профилактической кампании, направленной на формирование общественной нетерпимости к насилию.