"Социальный кошелек" и единый пакет медпомощи: шаги государства по реализации послания Президента
В Казахстане продолжается реализация ключевых положений послания Президента в сферах социальной защиты и здравоохранения. В частности, особое внимание уделяется внедрению "Социального кошелька" для учета и получения мер господдержки, а также формированию единого пакета базовой государственной медицинской помощи с финансовой защитой социально уязвимых граждан, передает BAQ.KZ.
Социально-трудовая сфера
Поручено: Разработать нормативные правовые акты, консолидирующие меры поддержки граждан с учетом их реальных доходов с использованием инструмента "Социальный кошелек", в рамках реализации положений послания Президента о социальной поддержке населения.
Сделано: 10 февраля 2025 года была принята поправка в Закон "О государственных услугах", предусматривающая: извещение граждан о мерах государственной поддержки; учет и получение таких мер через "Социальный кошелек", который является объектом информатизации в порядке, установленном уполномоченным органом.
"Социальный кошелек" включен в Каталог информационно-коммуникационных услуг, предоставляемых оператором "Электронного правительства" госорганам.
Эти меры направлены на повышение прозрачности и эффективности социальной поддержки населения и полностью соответствуют задачам, обозначенным в послании Президента.
Сфера здравоохранения
Поручено: Сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета, с покрытием превышающих данный пакет услуг за счет системы обязательного медицинского страхования, в соответствии с задачами, поставленными в послании Президента.
Сделано: 14 июля 2025 года был принят Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования".
Закон предусматривает: формирование единого пакета базовой государственной медицинской помощи; обеспечение финансовой устойчивости системы здравоохранения; повышение ответственности местных исполнительных органов за медицинское страхование отдельных категорий социально уязвимых граждан.
Реализация этих мер направлена на укрепление системы здравоохранения и повышение доступности медицинской помощи для граждан, особенно для социально уязвимых слоев населения.
Таким образом, в рамках реализации послания Президента в Казахстане принимаются конкретные меры.
Эти инициативы отражают стратегию государства по повышению прозрачности социальных программ и укреплению социальной защиты населения.
