В рамках программы цифровой трансформации правительства в Казахстане начата оцифровка государственных функций и социальных сервисов с целью повышения прозрачности, эффективности и качества услуг для граждан, передает BAQ.KZ.

На заседании правительства об этом сообщил Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.

"Ведется оцифровка реестра государственных функций, проводится функциональный анализ с использованием ИИ, оптимизация и приоритезация функций, реинжиниринг и цифровизация на платформе QazTech. Это позволит оптимизировать расходы, внедрить цифровой мониторинг эффективности и повысить качество услуг для граждан", — отметил Коняшкин.

Особое внимание уделяется социальной сфере. Через систему "Социальный кошелёк" уже обеспечено более 69 млн обедов школьникам и выдано свыше 14 млн рецептов на лекарства. В будущем сервис будет расширен на медицинские услуги, детские сады, кружки и льготы ЖКХ с персонализированными ваучерами и контролем фактического оказания услуг.

Также будут усилены меры по защите персональных данных, включая повышение административных штрафов и введение уголовной ответственности за массовую утечку информации