С начала 2025 года государство направило значительные средства на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает BAQ.KZ.

На выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было выделено 327,5 миллиарда тенге. Дополнительно из Государственного фонда социального страхования произведены выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму около 44,8 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 июля, государственные пособия по инвалидности получают 541,7 тысячи человек, а по случаю потери кормильца — около 198,3 тысячи. Размеры этих выплат зависят от множества факторов: группы и причины инвалидности, количества иждивенцев, причины смерти кормильца, а также от установленного законом размера прожиточного минимума. Социальные выплаты из ГФСС, в свою очередь, рассчитываются индивидуально — с учётом среднемесячного дохода, с которого производились отчисления, продолжительности участия в системе обязательного соцстрахования, коэффициентов утраты трудоспособности и других показателей.

На фоне повышения прожиточного минимума с 1 января 2025 года размеры пособий и социальных выплат были увеличены на 6,5 процента. В частности, размер ГСП по инвалидности от общего заболевания для граждан с первой группой составляет 101 702 тенге, для второй — 81 362 тенге, для третьей — 55 474 тенге. Средний размер социальных выплат из ГФСС по утрате трудоспособности достиг 70 574 тенге, а по потере кормильца — 72 528 тенге.

Государство продолжает оказывать комплексную финансовую помощь наиболее уязвимым категориям граждан, объединяя усилия республиканского бюджета и системы социального страхования.