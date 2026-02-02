В Карагандинской области и Шымкенте реализуется пилотный проект по назначению мер государственной поддержки с применением скоринговой модели определения уровня благосостояния семей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

В 2025 году скоринг применялся при оказании четырёх видов госуслуг, что позволило дополнительно поддержать 27,4 тыс. заявителей.

На данный момент в пилотных регионах скоринговая модель используется при назначении трёх услуг:

"Назначение жилищной помощи" — за помощью обратились 1 942 человека, все заявления одобрены;

"Субсидирование части арендной платы за жильё" — поступило 2 356 заявлений, 913 семей определены как высокообеспеченные;

"Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью" — принято 1 741 заявление, из них 44 семьи отнесены к 6 категории по уровню благосостояния.

Дополнительно функционал скоринговой модели предоставлен социальным педагогам школ. В 317 школах (Карагандинская область – 202, Шымкент – 115) рассмотрено 22 382 запроса, из которых 74 семьи были признаны высокообеспеченными.

Семьи, отнесённые к 6 уровню благосостояния, определяются как не нуждающиеся в дополнительных мерах поддержки от местных органов власти.

Скоринговая модель основывается на 23 социально-демографических и экономических критериях. Учитываются доходы, имущество, транспорт, кредиты, здоровье, образование, иждивенческая нагрузка и скрытые доходы. Решение о предоставлении помощи принимается автоматически через цифровую карту семьи.

Отмечается, что внедрение скоринговой модели не затрагивает социальные выплаты из республиканского бюджета: базовые и солидарные пенсии, пособия по рождению и уходу за ребёнком до 1,5 лет, многодетным матерям, по инвалидности и утрате кормильца, а также специальные государственные пособия будут выплачиваться в прежнем объёме.

Минтруда подчеркивает, что проект направлен на то, чтобы социальная помощь доставалась реально нуждающимся гражданам, а переход к критериям нуждаемости заменяет прежний категориальный подход.