Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело в отношении социальной сети X (бывший Twitter) по подозрению в манипуляции алгоритмом с целью содействия иностранному вмешательству, передает BAQ.KZ со ссылкой на El País. Об этом 11 июля сообщила глава прокуратуры Парижа Лор Бекко. Расследование, начатое ещё 9 июля, ведёт отдел по борьбе с киберпреступностью. Оно направлено против X как юридического лица, а также против физических лиц, управляющих платформой. Хотя имя владельца соцсети, Илона Маска, в официальном заявлении не упоминается, поводом для проверки стали именно жалобы на вмешательство в работу X после её приобретения предпринимателем в 2022 году.

Следственные органы проверяют признаки преступлений, связанных с нарушением работы автоматизированных систем обработки данных и мошенническим извлечением данных — обе статьи проходят по линии организованной группы.

Дело основано на двух жалобах, поступивших в прокуратуру 12 января. Первая принадлежит депутату от президентской партии Эрику Боторелю. Он указал на изменения в алгоритме X, ограничение разнообразия мнений и личное вмешательство Маска в модерацию контента, что, по его мнению, представляет угрозу для демократии. Вторая жалоба поступила от высокопоставленного чиновника в сфере кибербезопасности, который обратил внимание на рост в ленте X расистского, гомофобного и анти-ЛГБТ+ контента.

Как уточнили в прокуратуре, расследование начато на основе этих жалоб, а также проверок, проведённых французскими следователями и рядом государственных учреждений.