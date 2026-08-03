Соцсети обсуждают тайную свадьбу Роналду и Джорджины

В социальных сетях и зарубежных таблоидах активно обсуждают возможную тайную свадьбу футболиста Криштиану Роналду и его невесты Джорджины Родригес. Однако официального подтверждения этой информации нет. Поводом для слухов стали сообщения, что церемония якобы могла пройти в первые выходные августа в закрытом формате.

В качестве возможных мест проведения называли усадьбу Кинта-да-Регалейра в Синтре, остров Мадейра и даже частный самолет Роналду. Еще в конце 2025 года футболист рассказывал британскому журналисту Пирсу Моргану, что сделал Джорджине предложение, но дату свадьбы раскрывать не стал, лишь отметив, что она состоится «после чемпионата мира».

Тем временем сестры футболиста опровергли сообщения о скором бракосочетании.

Дата не назначена. В этом году я не надену свадебное платье — ни для себя, ни ради него, — заявила младшая сестра Криштиану Катя Авейру.

По словам старшей сестры Элмы Авейру, свадьбу действительно отложили, однако новой даты семья не знает. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года. В августе 2025-го пара официально объявила о помолвке. Они воспитывают общих детей, а также детей футболиста от суррогатного материнства.

Несмотря на опровержения семьи, поклонники продолжают считать, что звездная пара могла сыграть свадьбу втайне от публики.