  • 30 Июля, 12:48

Соцсети стали главным источником ЛГБТ-контента – итоги мониторинга

63,7% респондентов узнают о ЛГБТ именно из социальных сетей.

Сегодня, 11:36
АВТОР
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Getty Images Russia Сегодня, 11:36
Сегодня, 11:36
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Фото: Getty Images Russia

Руководитель Национального фонда содействия процветанию Усен Сулеймен представил новые данные мониторинга информационного поля, проведенного в рамках исследования влияния цифровой среды на несовершеннолетних в контексте пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в течение года специалисты фонда зафиксировали 1559 публикаций по теме ЛГБТ в социальных медиа, а также высокую активность пользователей, продвигающих соответствующий контент.

"На популярных площадках социальных медиа наблюдается активность. Пользователи публикуют материалы, связанные с нетрадиционной сексуальной ориентацией, пропаганды именно ценностей ЛГБТ. Я против этого", - сказал Сулеймен.

Согласно результатам социологического опроса, 63,7% респондентов узнают о ЛГБТ именно из социальных сетей. Для сравнения, традиционные СМИ (газеты, телевидение, радио) охватывают лишь 42% аудитории.

"Таким образом, основным источником информации о нетрадиционных сексуальных отношений для молодых граждан выступают соцсети. На фоне имеющейся цифровой зависимости у подростков и их уязвимости перед непроверенной или идеологически окрашенной информации мы имеем дело с существенными рисками в воспитании и формировании подрастающего поколения", – подчеркнул Сулеймен.

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