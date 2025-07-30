Руководитель Национального фонда содействия процветанию Усен Сулеймен представил новые данные мониторинга информационного поля, проведенного в рамках исследования влияния цифровой среды на несовершеннолетних в контексте пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в течение года специалисты фонда зафиксировали 1559 публикаций по теме ЛГБТ в социальных медиа, а также высокую активность пользователей, продвигающих соответствующий контент.

"На популярных площадках социальных медиа наблюдается активность. Пользователи публикуют материалы, связанные с нетрадиционной сексуальной ориентацией, пропаганды именно ценностей ЛГБТ. Я против этого", - сказал Сулеймен.

Согласно результатам социологического опроса, 63,7% респондентов узнают о ЛГБТ именно из социальных сетей. Для сравнения, традиционные СМИ (газеты, телевидение, радио) охватывают лишь 42% аудитории.