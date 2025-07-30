Соцсети стали главным источником ЛГБТ-контента – итоги мониторинга
63,7% респондентов узнают о ЛГБТ именно из социальных сетей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Руководитель Национального фонда содействия процветанию Усен Сулеймен представил новые данные мониторинга информационного поля, проведенного в рамках исследования влияния цифровой среды на несовершеннолетних в контексте пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в течение года специалисты фонда зафиксировали 1559 публикаций по теме ЛГБТ в социальных медиа, а также высокую активность пользователей, продвигающих соответствующий контент.
"На популярных площадках социальных медиа наблюдается активность. Пользователи публикуют материалы, связанные с нетрадиционной сексуальной ориентацией, пропаганды именно ценностей ЛГБТ. Я против этого", - сказал Сулеймен.
Согласно результатам социологического опроса, 63,7% респондентов узнают о ЛГБТ именно из социальных сетей. Для сравнения, традиционные СМИ (газеты, телевидение, радио) охватывают лишь 42% аудитории.
"Таким образом, основным источником информации о нетрадиционных сексуальных отношений для молодых граждан выступают соцсети. На фоне имеющейся цифровой зависимости у подростков и их уязвимости перед непроверенной или идеологически окрашенной информации мы имеем дело с существенными рисками в воспитании и формировании подрастающего поколения", – подчеркнул Сулеймен.
Самое читаемое
- Анкара встречает Токаева: улицы города украсили баннерами в честь президента Казахстана
- Из Байконура – в Ла Скала: оперная певица Айгерим Алтынбек раскрыла секрет своего успеха
- Итоги визита Токаева в Турцию: братство, энергетика и геополитика на новом уровне
- Пожар на рынке "Биг Шанхай": для пострадавших бизнесменов нашли новое место торговли
- Катон-Карагайский нацпарк закрыт для посетителей