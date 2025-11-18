Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа, включающего размещение в секторе Газа международного контингента, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Документ запускает вторую фазу плана, где предусмотрены демилитаризация территории, создание переходных органов управления и формирование Международных сил стабилизации.

Из 15 членов Совбеза 13 стран — включая Великобританию и Францию — проголосовали "за". Россия и Китай воздержались, не применив право вето. В резолюции также упоминается перспектива создания палестинского государства, чему Израиль традиционно возражает. План предполагает взаимодействие международных сил с Израилем и Египтом, а также создание новой палестинской полиции в Газе, которая заменит структуры, ранее подчинявшиеся ХАМАС.