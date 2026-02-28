  • Главная
  • Новости
  • Совбез ООН проведет внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Совбез ООН проведет внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Заседание запланировано на 16:00 по времени Нью-Йорка.

Сегодня 2026, 21:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 21:02
Сегодня 2026, 21:02
105
Фото: Pixabay.com

Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке. Инициаторами срочного созыва выступили Франция, Бахрейн, Колумбия, Китай и Россия, передает BAQ.KZ.

Отметим, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил резкую эскалацию конфликта в регионе.

«Я осуждаю сегодняшнюю военную эскалацию на Ближнем Востоке. Применение силы Соединёнными Штатами и Израилем против Ирана, а также последующие ответные удары Ирана по всему региону подрывают основы международного мира и безопасности», - заявил он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил Совету Безопасности представить план экстренных мер в связи с ситуацией вокруг Ирана. 

Самое читаемое

Наверх