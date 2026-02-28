Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в нашей стране, передает BAQ.KZ.

По поручению Главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы, в Правительстве под кураторством Министерства иностранных дел приступила к работе специальная мониторинговая группа. Акимам регионов поручено предусмотреть меры с учетом складывающейся на Ближнем Востоке ситуации.

Напомним, сегодня Американский лидер Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана.