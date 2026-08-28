«Совершенно новый законодательный институт»: Карин — о начале работы Курултая

С началом работы Курултая в Казахстане начинается полная институциональная перезагрузка политической системы. Об этом написал Государственный советник Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Курултая первого созыва. По словам Карина, сама формулировка «первая сессия» и «первый созыв» подчеркивает историческое значение события.

Госсоветник отметил, что идея перехода к однопалатному Парламенту была выдвинута Главой государства год назад. За 355 дней она прошла обсуждение в рабочей группе и Конституционной комиссии, принятие новой Конституции на всенародном референдуме и выборы в Курултай.

«Поэтому с сегодняшнего дня начинается работа совершенно нового законодательного института – однопалатного Курултая», – написал Ерлан Карин.

Отдельно он обратил внимание на изменение состава депутатского корпуса. По сравнению с Парламентом последнего созыва представительство женщин увеличилось в два раза, а доля молодежи – в три раза. Средний возраст депутатов снизился до 45 лет.

В новый Курултай вошли 22 члена бывшего Национального курултая и 26 бывших депутатов маслихатов. Мандаты также получили 10 участников Президентского молодежного кадрового резерва, четыре члена Совета по молодежной политике и пять членов Национальной комиссии по делам женщин. Опыт парламентской работы имеют 24 депутата.

Среди депутатов представлены госслужащие, ученые и эксперты, предприниматели, специалисты аграрного и промышленного секторов, IT-сферы, креативной и медиаиндустрии, а также представители этнокультурных объединений, волонтеры и молодежные активисты.

Карин также подчеркнул, что новый Курултай получил расширенные полномочия и будет участвовать в согласовании кандидатур на ключевые государственные должности.