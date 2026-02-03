Совет ЕЭК утвердил обнуление пошлин на сахар, медь и фрукты для Казахстана
На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняты ключевые решения для экономики государств-членов ЕАЭС, передает BAQ.KZ.
Среди принятых мер:
Обнуление ввозной таможенной пошлины на импорт сахара-сырца в объеме до 100 тыс. тонн до конца 2026 года. Это направлено на обеспечение загрузки казахстанских сахарных заводов сырьем и производство доступного сахара для внутреннего рынка. В Казахстане основной объем сахара производится из тростникового сырца, при этом поэтапно развивается переработка сахарной свеклы.
Обнуление пошлин на штейн медный и медь цементационную в совокупном объеме до 2,5 тыс. тонн до конца 2026 года. Решение поддерживает предприятия цветной металлургии, снижает расходы на сырье и повышает конкурентоспособность готовой продукции. Так, ТОО "Казцинк" ежегодно нуждается в 1,8 тыс. тонн таких материалов.
Трёхлетнее обнуление пошлин на ряд товаров для обработки текстиля, кожи, меха и материалов химической промышленности, импортируемых в Казахстан и другие страны ЕАЭС.
Освобождение от пошлин ряда фруктов до 15 мая 2026 года: вишня — 500 тонн, абрикосы — 3 тыс. тонн, черешня — 1,5 тыс. тонн, слива — 1,5 тыс. тонн.
Кроме того, участники Совета ЕЭК договорились оказывать финансовую поддержку совместным кооперационным проектам в сфере АПК для предприятий стран-участниц после внесения соответствующих поправок в право ЕАЭС.
