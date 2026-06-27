Совет Европы поддержал конституционные реформы в Казахстане

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) принята письменная декларация, в которой выражена поддержка политическим и конституционным реформам, проводимым в Казахстане по итогам общенационального референдума.

Документ под названием «Конституционный референдум в Казахстане: новый этап реформ» подготовил депутат ПАСЕ от Турции Мехмет Акалын. Декларацию подписали 22 парламентария, представляющие различные политические группы и национальные делегации европейских государств.

В документе отмечается, что прошедший в Казахстане референдум стал важным этапом институциональных преобразований и модернизации системы государственного управления.

Авторы декларации приветствовали цели конституционных реформ, среди которых переход к более сбалансированной модели государственного управления, укрепление механизмов подотчетности, расширение доступа граждан к конституционному правосудию, а также усиление гарантий защиты прав и свобод человека.

Кроме того, в ПАСЕ положительно оценили сотрудничество Казахстана с Советом Европы. В декларации подчеркивается, что стороны продолжают конструктивный диалог по вопросам конституционного развития, верховенства права и защиты прав человека.

Парламентарии также выразили готовность и в дальнейшем поддерживать усилия Казахстана по укреплению демократических институтов и принципов верховенства закона, назвав страну надежным партнером в Евразийском регионе.