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Совет Европы поддержал конституционные реформы в Казахстане

Декларацию подписали 22 парламентария.

Сегодня 2026, 16:05
АВТОР
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Сегодня 2026, 16:05
Сегодня 2026, 16:05
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В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) принята письменная декларация, в которой выражена поддержка политическим и конституционным реформам, проводимым в Казахстане по итогам общенационального референдума.

Документ под названием «Конституционный референдум в Казахстане: новый этап реформ» подготовил депутат ПАСЕ от Турции Мехмет Акалын. Декларацию подписали 22 парламентария, представляющие различные политические группы и национальные делегации европейских государств.

В документе отмечается, что прошедший в Казахстане референдум стал важным этапом институциональных преобразований и модернизации системы государственного управления.

Авторы декларации приветствовали цели конституционных реформ, среди которых переход к более сбалансированной модели государственного управления, укрепление механизмов подотчетности, расширение доступа граждан к конституционному правосудию, а также усиление гарантий защиты прав и свобод человека.

Кроме того, в ПАСЕ положительно оценили сотрудничество Казахстана с Советом Европы. В декларации подчеркивается, что стороны продолжают конструктивный диалог по вопросам конституционного развития, верховенства права и защиты прав человека.

Парламентарии также выразили готовность и в дальнейшем поддерживать усилия Казахстана по укреплению демократических институтов и принципов верховенства закона, назвав страну надежным партнером в Евразийском регионе.

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