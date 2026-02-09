Белый дом намерен провести 19 февраля в Вашингтоне первое заседание "Совета мира", учреждённого и возглавляемого президентом США Дональдом Трампом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на DW.

По информации издания Axios, в ходе встречи планируется обсудить выполнение второй фазы соглашения о перемирии в секторе Газа, а также вопросы его послевоенного восстановления.

Участие в заседании уже подтвердил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, он получил официальное приглашение и намерен лично прибыть в Вашингтон для участия в работе международного миротворческого органа, действующего под мандатом ООН.

Источники отмечают, что одной из ключевых тем повестки станет привлечение финансирования для восстановления сектора Газа. При этом подготовка мероприятия пока находится на начальном этапе, а окончательный круг участников и повестка продолжают согласовываться.

Ожидается, что заседание состоится в Институте мира США в Вашингтоне, который в декабре 2025 года был переименован в Институт мира имени Дональда Трампа. Официальных комментариев со стороны Белого дома по данному вопросу на данный момент не поступало.