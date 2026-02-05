Президент Казахстана: Совет мира внесет вклад в укрепление стабильности

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью телеканалу Geo news, которое состоялось в рамках государственного визита в Пакистан, заявил, что Совет мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, – это своевременная и актуальная инициатива, призванная обеспечить быстрые и эффективные результаты, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не является ли организация Совета мира попыткой создания альтернативы ООН, Глава государства ответил, что сам Президент Трамп во время церемонии подписания подчеркнул, что Совет мира призван дополнять, а не заменять усилия ООН, которая в настоящее время испытывает институциональное напряжение.

– Особенно важно, что эта инициатива реализует резолюцию 2803 Совета Безопасности ООН, признающую, что мир должен основываться как на международной легитимности, так и на эффективном руководстве. Я уверен, что Совет мира внесет значимый вклад в укрепление глобального мира и стабильности посредством гибких и прагматичных механизмов разрешения конфликтов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

