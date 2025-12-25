Совет по госдолгу утвердил план работы на 2026 год
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане состоялось первое заседание Совета по управлению государственным долгом с участием представителей Национального банка, Министерства финансов и Министерства национальной экономики РК, передает BAQ.KZ.
На встрече обсуждались и утверждены подходы к финансированию республиканского бюджета на 2026 год, а также формирование графика заимствований на внутреннем рынке государственных ценных бумаг.
Совет поддержал принципы поэтапного и предсказуемого размещения ГЦБ, что позволит формировать рыночные ориентиры для квазигосударственного сектора и корпоративных эмитентов. Кроме того, согласованы базовые принципы совместной коммуникационной политики для повышения прозрачности и согласованности действий государственных органов в управлении государственным долгом.
По итогам заседания утвержден план работы Совета на 2026 год. Он предусматривает регулярный мониторинг внутреннего долгового рынка, координацию параметров заимствований, а также меры для развития внутреннего рынка и расширения базы инвесторов.
Работа Совета направлена на формирование сбалансированной долговой политики, развитие внутреннего рынка государственных облигаций и укрепление доверия инвесторов.
Самое читаемое
- Акиму Астаны поручено в кратчайшие сроки завершить проект Smart City
- Минус пробки: Президент поддержал расширение ЛРТ и строительство новой развязки
- В Мангистау подростки изнасиловали семиклассницу и вырезали на ее руке оскорбление
- Мясо по выгодной цене представят на новогодней ярмарке в Астане
- Глава государства выступил против показного благоустройства Астаны