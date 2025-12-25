В Астане состоялось первое заседание Совета по управлению государственным долгом с участием представителей Национального банка, Министерства финансов и Министерства национальной экономики РК, передает BAQ.KZ.

На встрече обсуждались и утверждены подходы к финансированию республиканского бюджета на 2026 год, а также формирование графика заимствований на внутреннем рынке государственных ценных бумаг.

Совет поддержал принципы поэтапного и предсказуемого размещения ГЦБ, что позволит формировать рыночные ориентиры для квазигосударственного сектора и корпоративных эмитентов. Кроме того, согласованы базовые принципы совместной коммуникационной политики для повышения прозрачности и согласованности действий государственных органов в управлении государственным долгом.

По итогам заседания утвержден план работы Совета на 2026 год. Он предусматривает регулярный мониторинг внутреннего долгового рынка, координацию параметров заимствований, а также меры для развития внутреннего рынка и расширения базы инвесторов.

Работа Совета направлена на формирование сбалансированной долговой политики, развитие внутреннего рынка государственных облигаций и укрепление доверия инвесторов.