С участием первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра подписаны учредительные соглашения о вхождении Sinotruk в состав казахстанской компании Saran Machinery. Таким образом завершен процесс создания совместного предприятия по производству коммерческой и специализированной техники, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется при содействии Правительства РК и акимата Карагандинской области в рамках расширения промышленной кооперации. Новый завод станет ключевым элементом в развитии производства коммерческой техники в стране.

Совместное предприятие расположено в городе Сарань. Производственная мощность предприятия составит до 10 тысяч единиц техники в год, включая грузовики марки HOWO.

Новый завод будет оснащен современным технологическим комплексом, в том числе первой в Казахстане линией катафорезной обработки металла. Эта установка обеспечит высокую защиту кузовов от коррозии и значительно увеличит срок службы техники.

"Особое внимание уделяется развитию локализации. В планах предприятия использовать кузовные детали из оцинкованной стали, произведенной на отечественном металлургическом предприятии Qarmet. Это позволит максимально использовать казахстанское сырье и сформировать полный производственный цикл внутри страны", — отметил Р. Скляр.

Ранее Sinotruk осуществила локализованное кооперативное производство с местными партнерами в Казахстане, заложив хорошую основу для углубления сотрудничества.



Создание нового совместного предприятия стало логическим продолжением сотрудничества, направленного на увеличение производственных мощностей, создание рабочих мест и повышение уровня локализации. Ожидается, что после выхода на проектную мощность на предприятии будут трудоустроены до 1 тыс. человек.



При содействии Фонда развития промышленности РК в 2025–2026 гг. планируется поэтапная поставка технологического оборудования. Уже в октябре 2025 г. ожидается первая партия оборудования для сборки шасси и кабин, а в втором квартале 2026 г. оборудования для покраски и сварки.