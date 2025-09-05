Совместное заседание палат Парламента состоится 8 сентября
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 8 сентября 2025 года", – говорится в тексте распоряжения.
Напомним, что 8 сентября Глава государства выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.
В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.
Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.
