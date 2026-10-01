«Совминку» в Алматы ждёт масштабная модернизация: что изменится

На территории «Совминки» в Алматы завершается подготовка площадки для строительства нового медицинского комплекса. Проект выходит в активную фазу — начнется возведение новых зданий и реконструкция действующих корпусов. В рамках модернизации построят лечебно-диагностический корпус, лабораторное здание с паркингом, распределительную подстанцию и станцию медицинских газов.

Существующие стационарные и административные корпуса реконструируют. С учетом сейсмичности Алматы новые здания не будут выше пяти этажей. Национальный госпиталь расположен в зоне с расчетной сейсмичностью 9 баллов, поэтому в проект заложены специальные сейсмоизоляторы. Они должны снизить воздействие землетрясений на конструкции.

Параллельно создается новая инженерная инфраструктура. В частности, строится распределительная подстанция и прокладывается отдельная линия электропередач. После завершения работ это должно повысить надежность электроснабжения «Совминки» и близлежащих жилых домов. Новые и реконструированные корпуса объединят в единый медицинский комплекс.

При этом предусмотрят отдельные потоки для пациентов и персонала, а также разделение «чистых», «грязных» и «стерильных» процессов. При проектировании использовали международные практики, в том числе подходы стандартов JCI.