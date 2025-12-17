Совокупное состояние миллиардеров в мире достигло исторического максимума — 15,8 трлн долларов, а их число выросло до 2919 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство "Анадолу". Такие данные приводятся в новом отчёте швейцарского банка UBS, крупнейшего в мире управляющего частным капиталом. За год число долларовых миллиардеров увеличилось на 8,8%, а их общее богатство — на 13%, что стало вторым крупнейшим годовым ростом с 2021 года.

Главными драйверами роста стали технологический сектор и подорожание финансовых активов. Состояние миллиардеров в IT выросло сразу на 23,8%, достигнув 3 трлн долларов. В региональном разрезе лидируют страны Америки с капиталом 7,5 трлн долларов, далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион (4,2 трлн) и Европа, Ближний Восток и Африка (4,1 трлн).

Отдельно в отчёте отмечается масштаб передачи богатства по наследству: только за этот год 91 человек стал миллиардером, получив в общей сложности почти 300 млрд долларов. По прогнозу UBS, в ближайшие 15 лет наследникам будет передано не менее 5,9 трлн долларов. При этом 196 человек заработали миллиарды самостоятельно, а главными рисками для сверхбогатых в будущем году названы геополитические конфликты, торговые ограничения и политическая нестабильность.