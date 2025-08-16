Современная детская библиотека появится в Алматы
Для первоклассников проведут день открытых дверей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы откроется новый филиал библиотеки с интерактивными зонами, цифровыми сервисами, мастерскими и творческими пространствами, передает BAQ.KZ.
Идея родилась после стажировки алматинских библиотекарей в Эстонии, Финляндии и Швеции, где они изучали лучшие практики — от STEAM-подхода до цифрового самообслуживания, как в знаменитой библиотеке OODI в Хельсинки.
"С 1 сентября пройдут дни открытых дверей для первоклассников. А для старшего поколения — курсы по компьютерной грамотности", - отметили в акимате города.
Библиотеки Алматы становятся не просто местом для чтения, а настоящими центрами знаний, технологий и культуры. Уже сейчас доступны круглосуточные филиалы 24/7, станции самообслуживания в метро и ТЦ, цифровой портал almatylibrary.kz, инклюзивные и креативные пространства.
Самое читаемое
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Усть-Каменогорск задыхается: экологи разоблачают "бумажное" улучшение экологии
- Зарплаты до 900 тысяч тенге: ТОП востребованных профессий в промышленности Казахстана
- Вынес мусор и пропал: в Алматы третью неделю ищут 16-летнего подростка
- Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту - Путин