В Алматы откроется новый филиал библиотеки с интерактивными зонами, цифровыми сервисами, мастерскими и творческими пространствами, передает BAQ.KZ.

Идея родилась после стажировки алматинских библиотекарей в Эстонии, Финляндии и Швеции, где они изучали лучшие практики — от STEAM-подхода до цифрового самообслуживания, как в знаменитой библиотеке OODI в Хельсинки.

"С 1 сентября пройдут дни открытых дверей для первоклассников. А для старшего поколения — курсы по компьютерной грамотности", - отметили в акимате города.

Библиотеки Алматы становятся не просто местом для чтения, а настоящими центрами знаний, технологий и культуры. Уже сейчас доступны круглосуточные филиалы 24/7, станции самообслуживания в метро и ТЦ, цифровой портал almatylibrary.kz, инклюзивные и креативные пространства.