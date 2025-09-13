Современная школа на 100 мест строится в одном из сёл Абайской области
Школа откроет свои двери уже в апреле будущего года.
В селе Суыкбулак Жарминского района активно идет строительство новой школы, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в акимате области, старое здание, построенное в 1964 году как детский сад, обветшало и было признано аварийным. На протяжении нескольких лет ученики обучаются в неудобных условиях: учащиеся начальных классов находятся в старом здании, а школьники с 5 по 11 классы вынуждены ездить на автобусе в соседнее село. Жители села поднимали вопрос строительства новой школы с 2011 года.
19 марта текущего года аким области Берик Уали в ходе рабочей поездки в Жарминский район посетил школу и пообещал строительство нового учебного заведения. Спустя три месяца, 18 июня, был заложен фундамент школы.
На сегодняшний день строительство школы идёт полным ходом. Полное завершение строительства запланировано на апрель 2026 года.
