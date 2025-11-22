Новая футбольная академия появится в городе Тараз. Данный проект реализуется в рамках трёхстороннего меморандума между КФФ, акиматом Жамбылской области и фондом Halyk под руководством Тимура Кулибаева, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КФФ.

В Таразе состоялась торжественная церемония закладки фундамента новой футбольной академии. В мероприятии приняли участие генеральный секретарь КФФ Давид Лория, аким Жамбылской области Ербол Карашокеев, исполнительный директор фонда Halyk Галымбек Жаксылыкулы, а также спортивные ветераны и жители региона.

Современная академия, которая будет построена в Жамбылской области, станет новым опорным центром развития юношеского футбола в Казахстане. Согласно проекту, в академии будут обучаться 100 талантливых футболистов, отобранных из всех регионов страны. Вся инфраструктура будет соответствовать стандартам FIFA и UEFA, обеспечивая полноценные условия для профессионального роста будущих чемпионов.

"КФФ реализует масштабные инициативы по воспитанию будущего национальной сборной. Один из важных шагов – строительство сегодняшней академии. Уверен, что каждый воспитанник этого учреждения однажды наденет форму национальной сборной и прославит Казахстан на международной арене. Системная подготовка детей и юношей – это будущее нашего футбола. Академия, которую мы создаём совместно с фондом Halyk и в соответствии с международными стандартами, станет большим вкладом в развитие казахстанского футбола", – отметил генеральный секретарь КФФ Давид Лория.

В соответствии с меморандумом, фонд Halyk инвестирует в строительство академии до 3,5 млрд тенге и обеспечит реализацию всех этапов – от проектирования до полного запуска объекта. Финансирование также охватит проведение инженерной инфраструктуры, закуп спортивного оборудования, инвентаря и мебели.

Стороны подготовят совместную дорожную карту для реализации проекта. Проектные решения и технико-экономические расчёты будут выполняться на основе технического задания, подготовленного Казахстанской федерацией футбола.

"Наша главная миссия – открывать новые возможности для молодого поколения. Фонд Halyk инвестирует не просто в спорт, а в мечту и светлое будущее молодежи. Мы хотим содействовать новому этапу развития казахстанского футбола. Убеждены, что этот проект вдохновит тысячи детей и внесёт значительный вклад в развитие спорта страны", – сказал исполнительный директор фонда Halyk Галымбек Жаксылыкулы.

Новая футбольная академия поднимет детско-юношеский спорт Жамбылской области на новый уровень. Она откроет местной молодежи путь к профессиональному футболу и станет важным фактором в укреплении спортивного потенциала региона.

"Этот проект – новая страница в спортивной истории Жамбылской области. Мы стремимся создать для нашей молодежи лучшие условия. Футбольная академия – это не просто инфраструктура, это возможность приблизить мечту каждого ребёнка. Мы готовы всесторонне поддерживать любые инициативы, направленные на раскрытие талантов", – подчеркнул аким Жамбылской области Ербол Карашокеев.

В здании академии будут размещены общежитие для игроков, учебные классы, медицинский блок, административное крыло, а также несколько открытых и закрытых профессиональных тренировочных площадок.

Отметим, в Талгаре к концу 2026 года завершится строительство национальной академии на 150 воспитанников, которая получила статус Академии талантов ФИФА. Таким образом, Казахстан стал девятой страной в мире, чья академия была удостоена высокого статуса.