АО "Пассажирские перевозки" запустило новый электропоезд "Burabay Express" №888/887 по маршруту Астана — Боровое, передает BAQ.KZ.

"В "Burabay Express" пассажирам в ближайшее время будет предоставлен доступ к высокоскоростному интернету, бортовое питание и возможность безналичной оплаты за услуги в пути. Это позволит пассажирам оставаться на связи, смотреть фильмы, работать, общаться с родными и близкими на протяжении всего путешествия", - отметили в АО "Пассажирские перевозки".

Время в пути от Астаны до Борового составит 2,5 часа. Поезд отправляется с двух вокзалов столицы, а расписание составлено с учетом графика заезда и выезда в отелях курорта.

"Burabay Express" будет курсировать пять раз в неделю. Билеты на данный маршрут клиенты впервые могут приобрести за 45 дней до отправления поезда. Стоимость проезда составляет: 5 805 тенге в первом классе, 3 586 тенге во втором классе и 2 962 тенге в третьем.

Из Астаны поезд отправляется в 11:00 и прибывает в Боровое в 13:35. Обратный рейс отправляется в 14:15 и прибывает в столицу в 17:00.

По информации АО "Пассажирские перевозки", состав включает шесть вагонов с системой кондиционирования и тремя классами обслуживания. Всего предусмотрено 374 места. В первом классе — кресла повышенного комфорта с регулируемыми спинками, индивидуальные столики и стеллажи для багажа. В вагоне установлены экраны, Wi-Fi, видеонаблюдение и USB-розетки. Пассажирам предлагается бортовое питание.

Второй класс предлагает доступный комфорт: Wi-Fi, видеонаблюдение, розетки для зарядки. В вагоне работает буфет с напитками и горячими блюдами.

В третьем классе — удобные кресла с USB/Type-C-розетками и возможностью быстрой зарядки. В тамбуре — место для велосипедов. Вагон адаптирован для маломобильных пассажиров: установлены подъёмники с обеих сторон, оборудована санитарная зона.

Во всех вагонах установлены выдвижные подножки для удобной посадки на расширенные кабины для пассажиров с особыми потребностями. Поезд оформлен в фирменном стиле КТЖ. Для локомотивных бригад предусмотрены эргономичные кресла с регулировкой.

Примечательно, что для пассажиров, забронировавших проживание в отеле Rixos Borovoe, организован бесплатный трансфер от вокзала. Транспорт встречает у выхода из здания и доставляет гостей прямо к отелю — без пересадок и ожидания.