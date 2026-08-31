Современный и комфортный: завершена реконструкция вокзала станции Исатай
Железнодорожный вокзал станции Исатай был построен в 1970 году.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырауской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Исатай. Обновленный вокзал стал современнее, комфортнее и функциональнее, что позволит улучшить условия обслуживания пассажиров и повысить качество предоставляемых услуг.
В рамках проекта проведена комплексная реконструкция одноэтажного здания. В результате площадь вокзала увеличилась со 129,3 до 214,65 кв. м.
В ходе реконструкции выполнены работы по устройству каркаса здания и кровли, проведена наружная и внутренняя отделка, обновлены внутренние инженерные сети, благоустроена прилегающая территория. В здании установлены новая мебель и необходимое оборудование.
Фасад вокзала облицован алюминиевыми композитными панелями. Во внутренней отделке применена декоративная штукатурка с улучшенной водоэмульсионной окраской. Установлены подвесные потолки из алюминиевых реек, в качестве напольного покрытия использованы керамогранит и линолеум. При проведении реконструкции применялись материалы казахстанского производства.
Вокзал станции Исатай относится к вокзалам 2 типа. Через станцию проходят 10 пассажирских поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение с Атырау, а также с Россией, Узбекистаном и Таджикистаном.
Реконструкция вокзала станции Исатай проводится в рамках системной работы по модернизации пассажирской инфраструктуры и направлена на создание комфортных, безопасных и доступных условий для пассажиров.
Самое читаемое
- Зерно есть, но риски растут: что может помешать Костанайской области сохранить урожай
- Дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал золото Grand Slam в Лозанне
- Цех по производству пластиковых изделий загорелся в Алматинской области
- Усть-Каменогорск отмечает 306-летие: город ждет большой концерт и фейерверк
- Три девушки заблудились при спуске с пика Сатпаева