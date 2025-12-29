В селе Жанузак Уланского района открылся современный спортивный зал. В церемонии открытия участвовал аким ВКО Нурымбет Сактаганов, передаёт BAQ.KZ.

Объект построен за счёт средств областного управления образования. Стоимость проекта - почти 102 млн тг, генподрядчиком выступило ТОО "Древстроймаркетинг".

Спортзал, площадью 404,5 кв.м., полностью оснащён для занятий. Здесь есть тренерская, удобные раздевалки для мальчиков и девочек, душевые, санузлы и необходимое оборудование. Теперь школьники будут заниматься физкультурой в комфортных и безопасных условиях.

Развитие спортивной инфраструктуры в сёлах остаётся одним из приоритетов региона.

"Такие объекты помогают воспитывать здоровое и активное поколение. Уверен, именно в таких залах формируются будущие чемпионы, которые будут достойно представлять страну", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Сегодня в Уланском районе из 32 школ - спортзалов нет только в трёх. В дальнейшем планируется строительство аналогичных объектов и для них.