В городе Темир Актюбинской области в честь Дня Республики состоялось торжественное открытие нового спортивно-оздоровительного комплекса, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие аким района Алмас Жаксылыков, представители местных органов власти и жители города.

"Этот комплекс — важный объект, который создаёт условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом. Наша цель — чтобы молодёжь проводила свободное время с пользой, воспитывая в себе активное и здоровое поколение. Желаю, чтобы новый комплекс, открывшийся в День Республики, приносил пользу всем жителям!" — отметил аким района.

Новый спортивный объект рассчитан на одновременное пребывание 80–100 человек. Он оснащён современным инвентарём и оборудованием, а также включает шесть спортивных секций, где жители смогут заниматься различными видами спорта.

Открытие комплекса стало ещё одним шагом в развитии спортивной инфраструктуры региона и продвижении ценностей здорового образа жизни среди населения.