Современный спорткомплекс открылся в селе Темир в честь Дня Республики
Комплекс создаёт условия для ведения здорового образа жизни.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Темир Актюбинской области в честь Дня Республики состоялось торжественное открытие нового спортивно-оздоровительного комплекса, передаёт BAQ.KZ.
В мероприятии приняли участие аким района Алмас Жаксылыков, представители местных органов власти и жители города.
"Этот комплекс — важный объект, который создаёт условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом. Наша цель — чтобы молодёжь проводила свободное время с пользой, воспитывая в себе активное и здоровое поколение. Желаю, чтобы новый комплекс, открывшийся в День Республики, приносил пользу всем жителям!" — отметил аким района.
Новый спортивный объект рассчитан на одновременное пребывание 80–100 человек. Он оснащён современным инвентарём и оборудованием, а также включает шесть спортивных секций, где жители смогут заниматься различными видами спорта.
Открытие комплекса стало ещё одним шагом в развитии спортивной инфраструктуры региона и продвижении ценностей здорового образа жизни среди населения.
Самое читаемое
- В Восточном Казахстане строится новая туристическая зона отдыха в рамках проекта "Ауыл аманаты"
- Монопородная выставка "Kazakh tazy" проходит в Алматы: итоги первого дня
- Трасса на Оренбург обновляется: в Актюбинской области сдан новый участок дороги
- Марат Ирменов назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности
- "Золото за Казахстан!" Боец Санжар Картай победил на юношеских Азиатских играх в Бахрейне