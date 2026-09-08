Союз библиотек Казахстана открыл информационный портал

Союз библиотек Казахстана запустил информационный портал для специалистов отрасли, передает BAQ.KZ.

На одной площадке собрали законодательные и нормативные документы в сфере библиотечного дела, методические и образовательные материалы, отраслевые издания и информацию об отечественных издательствах.

Отдельная часть портала отведена под общение специалистов. Там будут публиковать новости, анонсы мероприятий и обучающие материалы, а также работает форум для обмена опытом.

Направление «Зерделі ұлт» посвящено популяризации культуры чтения, повышению общественной значимости библиотек и продвижению национальных интеллектуальных ценностей.

Ресурс появился в момент, когда отрасль заметно меняется. Сейчас обсуждается проект закона «О библиотечном и книгоиздательском деле», внедряются международные стандарты библиографического описания и разрабатываются механизмы учета электронных документов. Отдельно прорабатывают применение цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта в работе библиотек.

Портал доступен по адресу kitaphanalarodagy.kz на казахском, русском и английском языках. Для пользователей предусмотрены поиск и тематические фильтры, а после регистрации открываются дополнительные возможности личного кабинета.