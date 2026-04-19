"Союз отцов" вышел на субботник в Астане

«Союз отцов» с детьми поддержали инициативу «Таза Казахстан».

75
Фото: Акимат города Астана

Больше трёхсот человек собрались в сквере на улице Кенена Азербаева в столичном районе Сарайшык, чтобы принять участие в масштабной экоакции «Таза Қазақстан», передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Вооружившись лопатами и перчатками, жители ближайших домов, семьи с детьми, студенты, учителя, спортсмены, сотрудники госрганов принялись на уборку территории и посадку деревьев.

За несколько часов они высадили более сотни деревьев, побелили стволы и привели в порядок уличную мебель после долгой зимы. Около сквера на открытом воздухе готовили плов и баурсаки.

Особое внимание участников обратила на себя робот-собака Теміртөс. Она ходила между участниками, реагировала на команды, подавала «лапу». Дети выстраивались в очередь, чтобы с ней поиграть.

Многие относились к посадке деревьев не просто как к должному. Кто-то загадывал желания.

«Я загадала, чтобы наша семья была ещё крепче, а мои сыновья росли здоровыми и счастливыми. Пусть это дерево будет их напоминанием об этом», — рассказала жительница Астаны Айгуль.

Самое читаемое

