В Алматы в Доме дружбы прошла содержательная встреча, организованная Союзом писателей Казахстана, посвящённая обсуждению проекта новой Конституции. Заседание возглавил председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулькенов, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие известные писатели и представители творческой интеллигенции, общественные деятели, а также депутаты Мажилиса Парламента РК и члены Комиссии по конституционной реформе. В частности, в обсуждении участвовали Жанарбек Ашимжан, Айдос Сарым и Анар Фазылжан, которые поделились своими мыслями и предложениями относительно концептуальных основ новой Конституции и её общественной значимости.

Главная цель встречи — систематизировать позицию творческой интеллигенции по ключевому для страны правовому документу, представить её обществу и активно вовлечь общественность в общенациональное обсуждение проекта новой Конституции.

В ходе обсуждения участники обменялись содержательными мнениями о ключевых направлениях конституционной реформы, нормах новой Конституции, касающихся общества, культуры и творческой сферы, а также о роли и ответственности гражданских институтов.

Присутствующие подчеркнули стратегическое значение правовых реформ для развития страны, необходимость расширения прав и свобод граждан, укрепления институциональных гарантий свободы слова и творческой деятельности.

Кроме того, представители творческой интеллигенции отметили, что новая Конституция должна быть не только правовым документом, но и духовной основой, способной обновлять общественное сознание и закреплять принципы справедливости и ответственности.

По итогам встречи участники выразили общую поддержку основным направлениям проекта новой Конституции и предложенным реформам.