Союзники полностью обеспечат потребности Украины в оружии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передаёт BAQ.KZ.
Он отметил, что Украина может быть в этом уверена. Генсек подчеркнул, что 15,5 млрд долларов для программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - совместной инициативы США и НАТО по оперативному обеспечению Украины критически важным вооружением и оборудованием) будут обязательно выделены.
Он также признал, что проблема неравномерности финансирования различными странами оказывает на это негативное влияние:
"В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL. Проблема распределения финансового бремени существует, но она будет решена", - сказал он.
