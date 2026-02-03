Союзники полностью обеспечат потребности Украины в оружии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передаёт BAQ.KZ.

Он отметил, что Украина может быть в этом уверена. Генсек подчеркнул, что 15,5 млрд долларов для программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - совместной инициативы США и НАТО по оперативному обеспечению Украины критически важным вооружением и оборудованием) будут обязательно выделены.

Он также признал, что проблема неравномерности финансирования различными странами оказывает на это негативное влияние: