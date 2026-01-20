Союзы строятся не на давлении — премьер Великобритании прокомментировал позицию по США
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с обращением, в котором подробно изложил позицию страны по международной политике, особенно в отношении США и Гренландии, передает BAQ.KZ.
Он подчеркнул, что любые решения о будущем Гренландии должны приниматься исключительно народом острова и Королевством Дания, а экономическое давление на союзников недопустимо.
"Союзы строятся на доверии и уважении, а не на давлении. Любое решение о будущем статусе Гренландии принадлежит исключительно народу Гренландии и Королевству Дания. Дания - близкий союзник Великобритании и Соединённых Штатов, гордый член НАТО. Именно поэтому мы будем работать с союзниками, поддерживать открытый диалог и защищать международное право", — заявил Стармер.
Премьер также отметил, что Великобритания продолжит тесное сотрудничество с США и НАТО для обеспечения безопасности в Арктике, учитывая открытие морских путей и усиление стратегической конкуренции в регионе. Этот подход направлен на стабильность, предсказуемость и защиту интересов британских граждан как дома, так и за рубежом.
