Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с обращением, в котором подробно изложил позицию страны по международной политике, особенно в отношении США и Гренландии, передает BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что любые решения о будущем Гренландии должны приниматься исключительно народом острова и Королевством Дания, а экономическое давление на союзников недопустимо.

"Союзы строятся на доверии и уважении, а не на давлении. Любое решение о будущем статусе Гренландии принадлежит исключительно народу Гренландии и Королевству Дания. Дания - близкий союзник Великобритании и Соединённых Штатов, гордый член НАТО. Именно поэтому мы будем работать с союзниками, поддерживать открытый диалог и защищать международное право", — заявил Стармер.

Премьер также отметил, что Великобритания продолжит тесное сотрудничество с США и НАТО для обеспечения безопасности в Арктике, учитывая открытие морских путей и усиление стратегической конкуренции в регионе. Этот подход направлен на стабильность, предсказуемость и защиту интересов британских граждан как дома, так и за рубежом.