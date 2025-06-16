Впервые за последние пять лет в Созакский район поступил значительный объем воды по реке Шу. С сентября прошлого года по апрель текущего года по поручению Министерства водных ресурсов и ирригации из Тасоткельского водохранилища в Жамбылской области было направлено более 1,5 миллиарда кубометров воды.

Сбросы проводились в рамках программы природоохранных попусков и стали возможны благодаря переговорам между Министерством водных ресурсов Казахстана и коллегами из Кыргызской Республики, передает BAQ.KZ. Вода достигла Созакского района в феврале, что позволило существенно улучшить водоснабжение региона и поддержать экосистему на фоне засушливого климата.

По поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова специалисты Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" и Шу-Таласской бассейновой инспекции провели полевой мониторинг вдоль течения реки Шу. В ходе работы они посетили также Шуский, Мойынкумский и Сарысуский районы Жамбылской области, чтобы оценить эффективность распределения воды.

Жители Созака выразили благодарность за столь необходимый ресурс.

"От лица всех жителей района хочу сказать, что мы рады приходу воды. Спасибо, что, несмотря на сильную жару, продолжаете работать над подачей воды, лично выезжаете на места и следите за результатами", - отметил житель района Ришат Танатов.

Дополнительно в этом году запланирована очистка Фурмановского обводного канала, по которому вода из Шу будет более эффективно поступать в Созакский район. Этот шаг, по словам министерства, позволит укрепить водохозяйственную устойчивость региона и обеспечить его ресурсами для сельского хозяйства и нужд населения.

Работы по управлению водными ресурсами будут продолжены в приоритетном порядке, особенно в условиях климатических изменений и роста потребности в орошаемой воде.