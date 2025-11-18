Создана Правительственная комиссия в связи с пожаром в Жетысае
По поручению Главы государства создана Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, передает BAQ.KZ.
В состав Комиссии под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, акимата Туркестанской области.
Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую.
Акимату поручено оказать содействие в организации похорон погибших в результате пожара. По итогам расследования будут приняты дополнительные решения.
Работа Комиссии находится на особом контроле.
Напомним, сегодня ранним утром на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района.
По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акиму региона оказать всю необходимую помощь семьям погибших, а также провести всестороннее расследование причин трагедии.
