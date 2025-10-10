В США арестован 29-летний Джонатан Риндеркнехт, подозреваемый в поджоге, вызвавшем разрушительный пожар в районе Пасифик-Палисейдс в январе 2025 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. В результате трагедии погибли 12 человек, более 6 тысяч домов сгорели.

Как сообщили в Минюсте США, одним из ключевых доказательств стало изображение, созданное Риндеркнехтом с помощью ChatGPT, на котором был изображен горящий город. Следователи установили, что работа над этим изображением совпала по времени с подготовкой поджога.

Подозреваемого задержали во Флориде, ему предъявлено обвинение в уничтожении имущества с помощью огня, однако власти не исключают дополнительных обвинений, включая убийство. Пожар стал одним из самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса — пламя началось у туристической тропы с видом на побережье и стремительно распространилось по городу.