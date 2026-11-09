Создатель ChatGPT стоит больше триллиона долларов

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, получила 11 млрд долларов нового финансирования. По итогам раунда ее оценили в 1,25 трлн долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Привлеченные 11 млрд долларов это только первая часть раунда. Изначально OpenAI рассчитывала собрать до 30 млрд долларов.

По словам двух инвесторов, оценка компании оказалась ниже, чем она хотела. OpenAI изначально рассчитывала на 1,5 трлн долларов.

Сделка проходит на фоне резкой распродажи акций технологических компаний. Глава швейцарского банка UBS Серджио Эрмотти заявил, что до недавней коррекции инвесторы в сфере ИИ закладывали в цены «идеальный» сценарий.

При этом в самой OpenAI настроены оптимистично. Президент компании Грег Брокман на прошлой неделе заявил, что большую часть выручки OpenAI теперь получает от корпоративных клиентов, и выразил уверенность, что компания будет готова выйти на биржу в 2027 году.

Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар сообщила, что компания продолжит строить дата-центры в США, несмотря на опасения более жесткого регулирования.