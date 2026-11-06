Создатель прозрачных смартфонов готовит загадочный ИИ-гаджет: что о нем известно

Британская компания Nothing, известная смартфонами с прозрачным дизайном, в декабре начнет поставки своего первого устройства на основе искусственного интеллекта. Что это будет за гаджет, пока держат в секрете, но несколько подсказок глава компании Карл Пэй уже дал.

Анонс Пэй опубликовал в соцсети X в эссе под названием «Toolmakers», то есть «Мастера инструментов».

«Наш первый продукт, изначально созданный для ИИ, начнет поставляться в следующем месяце. Это инструмент, но созданный с той индивидуальностью и заботой, которые отличают продукты Nothing. У него нет нового экрана, и он не мог бы быть приложением», – написал Пэй.

Название, характеристики, цену и точную дату выхода компания не раскрывает.

Пэй сразу дистанцировался от модных ИИ-гаджетов, которые пытаются стать для искусственного интеллекта тем же, чем iPhone стал для смартфонов.

«Вся индустрия ищет свой «момент iPhone»: кулон, значок, очки, компаньон, какое-то волшебное потребительское устройство, которое сделает ИИ частью жизни каждого. Я восхищаюсь смелостью, но я вижу этот момент иначе», – пишет глава Nothing.

По его мнению, iPhone стал финалом тридцатилетней истории, которая началась с пейджеров на поясах врачей. Так же было с компьютерами, которые сначала считали таблицы и печатали тексты, и с мобильными телефонами, которые начинали как автомобильные для деловых людей. Новые технологии сначала доказывают пользу в работе и только потом завоевывают сердца дома.

ИИ, считает Пэй, идет тем же путем. Больше половины расходов компаний на специализированный ИИ приходится на программирование, следом идут ИТ, поддержка клиентов и юриспруденция.

Главную проблему ИИ сегодня он называет «разрывом в контексте». Модели уже умеют многое, но почти ничего не знают о дне своего владельца. Пользователям приходится вручную подключать почту и календари, делать скриншоты переписок и объяснять предысторию.

«Половина работы с ИИ это перенос контекста в текстовое поле», – отмечает Пэй.

Самое ценное, по его словам, вообще не доходит до модели. Это идея, высказанная за кофе, или случайная фраза, которая решает проблему целой недели. Пока человек достает телефон, чтобы записать, момент уже упущен.

Отдельно Пэй пишет о том, что рабочие инструменты должны быть красивыми. В пример он приводит пишущую машинку Olivetti Valentine 1969 года, в которую люди влюблялись, хотя это был сугубо утилитарный предмет.

Ранее в Nothing сообщали, что работают над умными очками и наушниками с функциями ИИ. Поставки первого ИИ-устройства начнутся в декабре 2026 года.