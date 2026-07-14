Создавали ПЦР-лаборатории и боролись с COVID: военному санэпидцентру исполнилось 60 лет
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Санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных сил Казахстана отметил 60-летие со дня основания. Сегодня подразделение отвечает за санитарно-эпидемиологическую безопасность армии, обеспечивая контроль в воинских частях, на учениях и международных мероприятиях.
Одним из наиболее напряженных периодов в работе центра стала пандемия COVID-19. Его специалисты участвовали в работе оперативных штабов, проводили дезинфекцию военных объектов, организовывали карантинные мероприятия, сопровождали вакцинацию военнослужащих и готовили экипажи самолетов для эвакуации граждан Казахстана.
В этот же период по решению Министерства обороны на базе центра открыли две ПЦР-лаборатории — в Алматы и Астане, что значительно расширило возможности военной санитарно-эпидемиологической службы.
История учреждения началась в июле 1966 года, когда был сформирован санитарно-эпидемиологический отряд. После обретения Казахстаном независимости он был преобразован в Санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных сил. Сегодня у центра работают филиалы в Астане, а также западном, южном и восточном регионах страны, обеспечивая санитарно-эпидемиологическое сопровождение Вооруженных сил по всему Казахстану.
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