S&P повысило рейтинги Банка развития Казахстана и фонда «Даму»

Международное агентство S&P Global Ratings повысило кредитные рейтинги сразу двум структурам холдинга «Байтерек». Речь о Банке развития Казахстана и фонде «Даму», передает BAQ.KZ.

Обоим решениям предшествовало повышение суверенного рейтинга Казахстана с BBB-/A-3 до BBB/A-2. Государственные институты, которые опираются на поддержку бюджета, идут за страной следом.

Банк развития Казахстана получил долгосрочный и краткосрочный рейтинги BBB/A-2 с прогнозом «Стабильный». Аналитики S&P указали на высокую степень интеграции банка с государством и очень высокую вероятность экстренной господдержки, если она понадобится.

Фонд развития предпринимательства «Даму» поднялся с BBB- до BBB по долгосрочному рейтингу и с A-3 до A-2 по краткосрочному. Прогноз тоже «Стабильный». По национальной шкале Казахстана рейтинг фонда подтвержден на высшем уровне kzAAA.

Агентство относит «Даму» к ключевым организациям группы «Байтерек» и отдельно отмечает его роль в поддержке малого и среднего бизнеса.

Кредитный рейтинг показывает, насколько надежным заемщиком инвесторы считают организацию. Чем он выше, тем дешевле обходятся деньги на внешних рынках и тем охотнее с институтом работают зарубежные партнеры.

Для «Даму» повышение имеет и прикладной смысл. Фонд выступает гарантом перед банками-партнерами, а более высокая оценка укрепляет его позицию в этой роли. От этого зависит развитие Гарантийных фондов 1 и 2, через которые предприниматель может получить кредит даже тогда, когда своего залога у него не хватает.